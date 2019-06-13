Adana'da sıcaktan bunalan iki genç, uçlarını yaya geçidine bağladıkları çarşaflarla kurdukları hamaklarda, su kanalında serinlemeye çalıştı.

Adana'da aşırı sıcaklar sebebiyle iki gencin serinleme yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Uyarı tabelalarına ve çevredekilerin ikazlarına aldırmayan gençler hallerinden memnun bir şekilde suyun tadını çıkardı.

Kaynak: haberinburada....