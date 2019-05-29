Beşiktaş Taraftarından Karius’Un Sevgilisini Çıldırtan Hareket!
Sıcaklığın 47 Dereceye Ulaştığı Adana’Da Gençler Serinlemek İçin Seyhan Nehri’Ne Atladı
Beşiktaş, Abdullah Avcı Transferinde Mutlu Sona Yakın
Avukatın Etek Boyuna Karışan Hakim Gelen Tepki Sonrası Sakalını Kesti
Burhan Kuzu’Dan Athena Gökhan’A: Seni Severim Ama Anlamadığın Konulara Pek Girme!
Edin Dzeko, Inter İle Anlaşma Sağladı!
Son Dakika! Pedofili İçeren İfadelerin Bulunduğu Kitabın Yazarı Ve Yayıncısı Serbest Bırakıldı
19 Yaşındaki Gencin Feci Sonu!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk’Un Yeni Adresini Açıkladı!
Son Dakika! Pençe Harekatı’Nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Galatasaray Transfer Haberleri: İşte Fatih Terim’İn Transfer Listesi!
Zümrüt Apartmanı Kitabı Yayıncısı Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi: Siz Asıl Tacizcilerin Peşinden Koşun
Türkiye’Nin Elektriğini Güneşten Sağlayacak İlk Arıtma Tesisinde Sona Gelindi
Hakim İle Avukat Arasındaki Etek Boyu Tartışmasına Tepki Yağdı
Polisin Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Ortalığı Birbirine Kattı
Çaykur Rizespor’Da Okan Buruk Dönemi Sona Erdi
İşte Galatasaray’In Şampiyonlar Liginden Kazanacağı Rakam
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400’Lerin Teslimatı Takvim Doğrultusunda İlerliyor
Bodrum Koylarını Mesken Tutan Beyaz Fok Görenleri Şaşkına Çevirdi
Galatasaray, Gökay Güney İle 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Adana’da gençler serinlemek için Seyhan Nehri’ne atladı

SICAKLIĞIN 47 DERECEYE ULAŞTIĞI ADANA’DA GENÇLER SERİNLEMEK İÇİN SEYHAN NEHRİ’NE ATLADI

Adana'da hava sıcaklığının 47 dereceye sonrası, gençler ve çocuklar tehlikeye aldırış etmeden Seyhan Nehri'ne atlayıp yüzdü.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 20:00
Puan Ver : Sıcaklığın 47 Dereceye Ulaştığı Adana’Da Gençler Serinlemek İçin Seyhan Nehri’Ne Atladı(7/10)3

Adana'da termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterirken, gençlerin ve çocukların tehlikeye aldırış etmeden Seyhan Nehri ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştıkları görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Sıcaklığın  47  Dereceye  Ulaştığı  Adana’Da  Gençler  Serinlemek  İçin  Seyhan  Nehri’Ne  Atladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER