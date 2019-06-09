Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan ve doğal sit alanı kapsamında olan Keramet Ilıca Tesisleri, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Çevre kentlerden tesislere gelenler, sıcak suya girip, doğa harikası bölgede tatilin keyfini çıkardı.

Kaynak: haberinburada....