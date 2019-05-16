Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailesiyle birlikte tarladan dönen imamın kullandığı otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 yaşındaki imam hayatını kaybederken eşi ve çocuğu yara almadı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde cami imamı olan 35 yaşındaki İbrahim Halil Polat, eşi ve 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra kırsal Mahallesine gitti....



































