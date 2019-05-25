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Simav’ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor

SİMAV’IN 3 ASIRLIK TAHİNLİ PİDESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan yaklaşık 300 yıllık tarihe sahip tahinli pide yoğun ilgi görüyor. İlçe ekonomisine katkı sağlayan pide müşteriler tarafından il ve ilçe dışındaki yakınlarına bile kargo ile gönderiliyor.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 12:40
Puan Ver : Simav’In 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor(10/10)6

Kütahya'nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan tahinli pidenin, ilçe ekonomisine önemli katkısı olduğu belirtiliyor. Simav'da yaşayan vatandaşlar, tahinli pideyi kendileri tüketirken, ilçe ve il dışındaki yakınlarına da kargo ile gönderiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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