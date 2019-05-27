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Sinan Gümüş’ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi

SİNAN GÜMÜŞ’ÜN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün, Fenerbahçe ile el sıkıştığı iddia edildi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 00:20
Puan Ver : Sinan Gümüş’Ün Fenerbahçe İle Anlaştığı İddia Edildi(6/10)2

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Uzundurukan, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 1,5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yaptığını ve Galatasaray'ın kendisi için yaptığı 900 bin euroluk teklifi reddettiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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