SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU ÇİFTİNDEN AŞK POZU!
Bir markanın reklam çekimi için Los Angelas'a giden Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını “Aşk“ notuyla yayınladı.
“TABLO GİBİSİNİZ“
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu birlikte çektirdikleri fotoğrafa “Aşk“ notunu ekledi. Kobal'in fotoğrafına takipçileri çok sayıda yorum ve beğeni yaptı....
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