Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beklediği Haberi Canlı Yayında Önüne Bırakılan Notla Öğrendi
Ekrem İmamoğlu Biyografisini ’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ Olarak Güncelledi
Fenerbahçe, Zapata Transferi İçin Harekete Geçti

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çiftinden Aşk Pozu!

SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU ÇİFTİNDEN AŞK POZU!

Bir markanın reklam çekimi için Los Angelas'a giden Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Tarih : 29 Mart 2019, 01:00
Puan Ver : Sinem Kobal İle Kenan İmirzalıoğlu Çiftinden Aşk Pozu!(5/10)1

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını “Aşk“ notuyla yayınladı.

“TABLO GİBİSİNİZ“

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu birlikte çektirdikleri fotoğrafa “Aşk“ notunu ekledi. Kobal'in fotoğrafına takipçileri çok sayıda yorum ve beğeni yaptı....

















Etiketler: Sinem  Kobal  İle  Kenan  İmirzalıoğlu  Çiftinden  Aşk  Pozu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER