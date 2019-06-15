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Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu

SIRP MODEL TANJA DJUKİC, TÜRK SEVGİLİSİNDEN DAYAK YEDİĞİNİ İDDİA EDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Sırp Model Tanja Djukic, iki yıldır birlikte olduğu Türk yapımcı Çağrı T. tarafından 7 saat boyunca öldüresiye dövüldüğü gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu.

Tarih : 15 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Sırp Model Tanja Djukic, Türk Sevgilisinden Dayak Yediğini İddia Ederek Şikayetçi Oldu(6/10)2

Sırp asıllı genç model Tanja Djukic, bir süre önce Türk yapımcı Çağrı T. ile aşk yaşamaya başladı. Çağrı T....

















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