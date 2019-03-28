Eruh Gençlik'in Şirvan Spor karşısında öne geçmesiyle başlayan olaylarda, Şirvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Eruh Kaymakamı'na saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eruh Gençlik ve Şirvan Spor arasında oynanan maçta, Eruh Gençlik'in öne geçmesiyle olay çıktı. Olayda Şirvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Necat Çelenk ve korumaları, Eruh Gençlik takımının futbolcularına ve Eruh Kaymakamı'na saldırdı.

Kaynak: haberinburada....