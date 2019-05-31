ŞİŞME TRAMBOLİN RÜZGARIN ETKİSİYLE TERS DEVRİLDİ: 3 ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Rusya'da şişme trambolinin rüzgarın etkisiyle havalanıp ters devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 çocuk yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Rusya'nın Ulan-Ude şehrinde, yere iyi bir şekilde sabitlenmeyen şişme trambolinin rüzgarın etkisi ile havalanıp ters devrilmesi sonucu, yaşları dört ve altı arasında değişenbeş çocuk, yere çakılarak yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada....
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