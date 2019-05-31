Rusya'nın Ulan-Ude şehrinde, yere iyi bir şekilde sabitlenmeyen şişme trambolinin rüzgarın etkisi ile havalanıp ters devrilmesi sonucu, yaşları dört ve altı arasında değişenbeş çocuk, yere çakılarak yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada....