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Siyasete Atılan Mehmet Aslan’ın Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane’de Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!

SİYASETE ATILAN MEHMET ASLAN’IN PARTİSİ, RESMİ OLMAYAN VERİLERE GÖRE İSTANBUL KAĞITHANE’DE SEÇİMİ İKİNCİ OLARAK TAMAMLADI!

Oyunculuğa ara vererek, siyasete atılan ve İYİ Parti tarafından İstanbul Kağıthane'den belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, sandıkların yüzde 98'inin açıldığı an itibariyle oyların yüzde 31,48'ini aldı.

Tarih : 01 Nisan 2019, 00:00
Puan Ver : Siyasete Atılan Mehmet Aslan’In Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane’De Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!(6/10)2

Siyasete atılan oyuncu Mehmet Aslan'ın İYİ Parti Belediye Başkan Adayı olarak yarıştığı İstanbul Kağıthane ilçesinde sandıkların yüzde 98'inin açıldığı an itibariyle aldığı oy oranı belli oldu.

YARIŞI İKİNCİ PARTİ OLARAK TAMAMLADI

İYİ Parti tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, sandıkların yüzde 98'inin açılması anı itibariyle oyların yüzde 31,48'ini alarak ikinci parti olarak yarışı tamamladı.

Sandıkların yüzde 98'inin açıldığı an itibariyle İstanbul Kağıthane'de son durum şu şekilde:

Aday Bilgisi Oy Oranı

Mevlüt Öztekin

AK Parti 133....

















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