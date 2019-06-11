ŞİZOFRENİ HASTASI, 1’İ POLİS 3 KİŞİYİ YARALADI, 1 KİŞİYİ DE ÖLDÜRDÜ
Tekirdağ'da, şizofreni hastası İbrahim Yakut (55), dün gece biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü (57) öldürdü. Evin banyosuna kendisini kilitleyen Yakut, biber gazı sıkılarak, yakalandı. İlk ifadesinde yaşananları hatırlamadığını söyleyen İbrahim Yakut, tutuklandı....
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