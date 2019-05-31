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Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

SKANDAL ŞİRKET UYGULAMASI! MİNİ ETEK GİYİP FOTOĞRAFINI ÇEKEN ÇALIŞANLARA İKRAMİYE

Rusya'da Alüminyum üreticisi Tatprof adlı şirket, mini etek giyen çalışanlara saat başına 100 ruble daha fazla maaş ödeme kararı aldı. Kadınların ikramiyeyi almaları için kısa etek giydiklerini fotoğrafla belgeleyerek şirket yönetimine göndermeleri şart.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 11:30
Puan Ver : Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye(5/10)1

Rusya'da kadın çalışanlara, işyerine kısa eteklerle gelip fotoğraflarını çekerek şirket yönetimine kanıtlamaları şartıyla ikramiye öneren bir şirket eleştiri topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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