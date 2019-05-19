Galatasaray'ın Başakşehir maçı öncesi plaket vermek için hazırlandığı eski oyuncusu Wesley Sneijder, uçağı kaçırdığı için mücadeleyi izlemeye gelemeyecek.

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın mücadeleyi izlemek için İstanbul'a geleceğinin öğrenilmesi camiada heyecan yaratmıştı. Yönetim, Hollandalı yıldıza karşılaşma öncesi plaket vermeyi planlarken beklenmedik bir aksilik yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Sneijder'ın uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyeceği ifade edildi....



































