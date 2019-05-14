SOĞANIN KİLOGRAMI 9 LİRADAN 1 LİRAYA DÜŞTÜ
Batman'da yerel seçimler öncesinde fiyatı ile gündemden düşmeyen soğanın ateşi söndü. 9 liraya kadar çıkan kuru soğanın kilogramı 1 liradan alıcı buluyor.
Batman'ın Sason ilçesinde, yerel seçimler öncesi kilogramı 9 liradan satılan kuru soğan, seçimlerin ardından 1 liraya satılmaya başlandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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