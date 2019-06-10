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Sokak ortasında darp edilen taksici yaşadıklarını anlattı: Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi

SOKAK ORTASINDA DARP EDİLEN TAKSİCİ YAŞADIKLARINI ANLATTI: KADIN İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR SOHBET GEÇMEDİ

İstanbul'da bir genç annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek taksiciyi darp etmişti. Saldırıya uğrayan taksici Mazlum Ölmez, “Ben herhangi bir kimseye tacizde bulunmadım. Sarkıntılık yapmadım, namusumla şerefimle bayramın ikinci günü bile çalışan emek

Tarih : 10 Haziran 2019, 22:00
Puan Ver : Sokak Ortasında Darp Edilen Taksici Yaşadıklarını Anlattı: Kadın İle Aramızda Herhangi Bir Sohbet Geçmedi(5/10)1

İstanbul'da 21 yaşındaki gencin saldırısına uğrayan taksici, gencin annesine sarkıntılık yaptığına yönelik iddiaları yalanlarken olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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