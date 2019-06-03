SOKAKTA SİGARA İÇEN KADINI DÖVDÜ, POLİSE DİRENDİ
Sokakta sigara içen M.Ç. adlı kadını darp eden O.N.A. gözaltına alınırken ortalığı birbirine kattı. Şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.
Çorum'da sokakta sigara içen M. Ç. adlı kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen O....
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