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Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi

SOKAKTA SİGARA İÇEN KADINI DÖVDÜ, POLİSE DİRENDİ

Sokakta sigara içen M.Ç. adlı kadını darp eden O.N.A. gözaltına alınırken ortalığı birbirine kattı. Şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.

Tarih : 03 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : Sokakta Sigara İçen Kadını Dövdü, Polise Direndi(8/10)4

Çorum'da sokakta sigara içen M. Ç. adlı kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen O....

















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