SOMA’DA KORKUTAN DEPREM!
Manisa'nın Soma ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 3. 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ele Geçirilen El Yazması Eserlerde Bir Tuhaflık Var!
- Sağlık Bakanlığından ’Sıcak Hava’ Uyarısı: Saat 10.00-16.00 Arası Dışarı Çıkmayın
- Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
- İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı
- İran’Dan Abd’Nin Şartsız Müzakere Teklifine Cevap: Kelime Oyununu Bırakın
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
- Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar