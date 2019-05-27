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SON 3 AYDA TAVUK FİYATLARINA GELEN YÜZDE 50 ZAM, HEM VATANDAŞI HEM DE ESNAFI İSYAN ETTİRDİ


Son 3 Ayda Tavuk Fiyatlarına Gelen Yüzde 50 Zam, Hem Vatandaşı Hem de Esnafı İsyan Ettirdi
Tarih : 27 Mayıs 2019, 12:50
Puan Ver : Son 3 Ayda Tavuk Fiyatlarına Gelen Yüzde 50 Zam, Hem Vatandaşı Hem De Esnafı İsyan Ettirdi(9/10)5

Son 3 ayda tavuk firmalarının yaptığı zamlarla yüzde 50 artan tavuk eti fiyatları hem vatandaşın hem de esnafın canını sıkıyor. 21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, “Vatandaşlar 1 hafta yediği tavuğu kıssın. Örneğin haftada 3 kilogram tavuk yiyen, 1 kilogram yesin....

















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