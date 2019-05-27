SON 3 AYDA TAVUK FİYATLARINA GELEN YÜZDE 50 ZAM, HEM VATANDAŞI HEM DE ESNAFI İSYAN ETTİRDİ
Son 3 ayda tavuk firmalarının yaptığı zamlarla yüzde 50 artan tavuk eti fiyatları hem vatandaşın hem de esnafın canını sıkıyor. 21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, “Vatandaşlar 1 hafta yediği tavuğu kıssın. Örneğin haftada 3 kilogram tavuk yiyen, 1 kilogram yesin....
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