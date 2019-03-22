Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi (SAROS), dün 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak Adana'da yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre CHP'li Zeydan Karalar yüzde 57,6, MHP'li Hüseyin Sözlü ise yüzde 41,5 oranında oy alıyor.

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