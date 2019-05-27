SON DAKİKA! 23 HAZİRAN’DA YARIŞACAK ADAY SAYISI KESİNLEŞTİ
Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak aday sayısı kesinleşti. AK Parti, CHP, Saadet Partisi, ve Vatan Partisi adaylarının yanı sıra 17 bağımsız aday da yarışacak.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: haberinburada. . ....
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