Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri heyecanı yaşıyor. Seçmen, kurulacak 194 bin 390 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Mart tarihinde güncellenen seçmen listesine göre 57 milyon 58 bin 636 kişi oy kullanabilecek....



































