ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantının ardından ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzaladı. Trump, “İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanıdım....



































