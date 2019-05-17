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Son Dakika! ABD’nin Vergi İndirimi Kararına Türkiye’den İlk Yorum

SON DAKİKA! ABD’NİN VERGİ İNDİRİMİ KARARINA TÜRKİYE’DEN İLK YORUM

Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu. Ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır“ açıklamasında bulundu.

Tarih : 17 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Son Dakika! Abd’Nin Vergi İndirimi Kararına Türkiye’Den İlk Yorum(10/10)6

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ihracatında vergiyi yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi ve Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarmasına yönelik sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pekcan, vergi indiriminin olumlu olduğunu ve ancak beklentinin ikili ticaret önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu söyledi. Pekcan, GTS kararı ile ilgili olarak da “75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir....

















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