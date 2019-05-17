Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ihracatında vergiyi yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi ve Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarmasına yönelik sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pekcan, vergi indiriminin olumlu olduğunu ve ancak beklentinin ikili ticaret önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu söyledi. Pekcan, GTS kararı ile ilgili olarak da “75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir....



































