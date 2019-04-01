CNN Türk canlı yayınında resmi olmayan seçim sonuçlarını yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş “Neden böyle olduğunu masaya yatıracağız. Seçmen beka meselesini ciddiye aldı. Ekonomi seçim sonuçlarında etkili olmuştur....



































