AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Çelik, YSK'nin İstanbul kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sanki seçimin tekrarlanması demek demokrasinin yokluğu anlamına geliyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Tam tersine seçime itiraz müessesi sadece demokratik ülkelerde var....



































