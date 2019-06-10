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SON DAKİKA! AK PARTİLİ BÜLENT TURAN: BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ KRİTERİ YENİDEN DÜZENLENEBİLİR


Son Dakika! Ak Partili Bülent Turan: Bedelli askerlikte yaş kriteri yeniden düzenlenebilir
Tarih : 10 Haziran 2019, 21:10
Puan Ver : Son Dakika! Ak Partili Bülent Turan: Bedelli Askerlikte Yaş Kriteri Yeniden Düzenlenebilir(6/10)2

AK Parti Grup başkan Vekili Bülent Turan, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek olan bedelli askerlik yasa teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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