SON DAKİKA! AMBULANSTA OKSİJEN TÜPÜ PATLADI: 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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