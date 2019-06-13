SON DAKİKA! AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 25-26 Mayıs tarihinde yapılan bahar dönemi sınavlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına Anadolu Mobil uygulamasından erişebilir.
Kaynak: haberinburada....
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