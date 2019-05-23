Tarlası İçin Sondaj Yapan Çiftçi, 75 Metre Derinde Su Ararken Gaz Buldu
Beşiktaş’Tan Ersun Yanal Ve Burak Yılmaz Açıklaması
Sümela Manastırı, 4 Yıl Sonra Yeniden Ziyarete Açılıyor
Arjantinli Saldırganlar 2 Mültecinin Üzerine Benzin Döküp Yaktılar
Abd’Li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor
Bodrum Belediyesi Tabelasına T.C. İbaresi Eklendi
Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman? Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Ali Koç Oyuncu İstedi, Barcelona Malcom’U Önerdi!
Bahçeli’Den, Komünist Başkan’In ’Dersim’ Hamlesine Sert Çıkış: Yok Hükmündedir
Olympiakos 2. Lige Düşürüldü
Çiftçiyi Pür Dikkat İzleyen Kedilerin Görüntüsü Milyonlarca Kez İzlendi
Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
Fatih Terim’İ Çıldırtan ’Kabadayı’ Benzetmesi! İstifa Etmekten Zor Vazgeçirildi
Müebbet Cezası Onanan Nevin Yıldırım’In Avukatı Konuştu
150 Yıllık Hayal Olan Filyos Limanı’Nın Yüzde 80’İ Tamamlandı
Son Dakika! Ysk’Nın Gerekçeli Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Şaibeleri Teyit Etti
Mansur Yavaş’In Talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinde Araç Sayısı Azaltılmaya Başlandı
İnşaat Çukuruna Düşerek Can Veren Baran, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türk Polis Teşkilatı’Ndan Kilink İstanbul Paylaşımı
Emre Belözoğlu İle Ersun Yanal Arasında Geçen Transfer Konuşması Ortaya Çıktı

Son Dakika! Aracına Erik Çekirdeği Atan Çocuğu Darp Eden Saldırgan İçin 15 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı

SON DAKİKA! ARACINA ERİK ÇEKİRDEĞİ ATAN ÇOCUĞU DARP EDEN SALDIRGAN İÇİN 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Son dakika! İstanbul Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki çocuğu darp eden Ufuk Ö. hakkında “Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma“ ve “Çocuğun basit yaralanması“ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Son Dakika! Aracına Erik Çekirdeği Atan Çocuğu Darp Eden Saldırgan İçin 15 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı(9/10)5

İstanbul Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde 12 yaşındaki M. Y. K....

















Etiketler: Son  Dakika  Aracına  Erik  Çekirdeği  Atan  Çocuğu  Darp  Eden  Saldırgan  İçin  
15  Yıl  Hapis  İstemiyle  Dava  Açıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER