Son dakika! İstanbul Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki çocuğu darp eden Ufuk Ö. hakkında “Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma“ ve “Çocuğun basit yaralanması“ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.