Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar F35'lerin konuşlanacağı Malatya'daki üstte yapılan çalışmaları denetledi. Akar “Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz. “ dedi....



































