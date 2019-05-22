Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaşan Bakan Akar askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indiğini duyurdu. Akar ayrıca bedelli askerlik bedelinin 30 bin lira olarak sabit kalıp kalmayacağı sorusuna “Aynı kalmayacak....



































