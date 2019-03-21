SON DAKİKA! BAKAN ALBAYRAK: KDV UYUŞMAZLIĞINDA SON NOKTAYA GELDİK, KÜLLİYE AZ ÖNCE İMZALADI
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV uyuşmazlığında son noktaya gelindiğini ve imzaların Külliye'de atıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak “Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek. KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun....
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