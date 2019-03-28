SON DAKİKA! BAKAN ALBAYRAK’TAN, MERKEZ BANKASININ SWAP KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: NORMALİZE OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalarda yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı....
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