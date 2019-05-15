Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “S-400 anlaşmasıyla ilgili erteleme veya durdurma gündemde değil“ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da alınacak savunma sistemi S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu. Programla ilgili ertelemenin veya durdurmanın gündemde olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'ye mesaj gönderdi.

Kaynak: haberinburada....