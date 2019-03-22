Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri'ne ait açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, “Bitkisel üretim destekleri çerçevesinde bugün 1 milyar 432 milyon lira ödenecek“ dedi.

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