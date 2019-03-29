Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istihdam müjdesi verdi. Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne toplamda 5 bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

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