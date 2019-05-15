Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin Nisan ve Kasım'da 1'er hafta ara tatil yapacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli“nin tanıtımını yaptı. Selçuk, öğrencilerin Nisan ve Kasım'da 1'er hafta ara tatil yapacağını, yaz tatilinin ise 2 hafta kısalacağını duyurdu.

Kaynak: haberinburada....