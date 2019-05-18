Milli Eğitim Bakanlığı, dün liselerdeki yeni öğretim sisteminin detaylarını açıklamıştı. Bakanlığın uygulamaya koyacağı yeni ortaöğretim modeli ile lise öğrencileri, üniversitelerde olduğu gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Liselerde ders sayısı azalacak ve kariyer ofisleri kurulacak....



































