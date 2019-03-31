İçişleri Bakanlığından yapılan seçim açıklamasında ''Şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız da seçim günü olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. '' ifadelerine yer verildi.

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