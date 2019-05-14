Son dakika! İstanbul Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü, 1 kişi enkaz altından yaralı olarak kurtuldu.

Başakşehir'de istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan bir kişi yaralı kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında bir aracın kaldığı belirtiliyor....



































