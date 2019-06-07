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Son dakika! Benzin ve motorine indirim geldi

SON DAKİKA! BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleşti.

Tarih : 07 Haziran 2019, 16:20
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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