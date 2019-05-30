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SON DAKİKA! BEŞİKTAŞ ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞTI


Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
Tarih : 30 Mayıs 2019, 15:40
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Beşiktaş Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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