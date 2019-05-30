SON DAKİKA! BEŞİKTAŞ’TA, ’AYAĞA KALKMADIN’ DEYİP ÇALIŞANLARINI DARP EDEN MEKAN SAHİBİNE GÖZALTI!
Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, 'patron' tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olaydan sonra gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakılan şüpheli Şahin Ş. , bugün yeniden gözaltına alındı....
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