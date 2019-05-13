AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında soruları yanıtladı. Yıldırım, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak, hem oy verenin hem de kazanan veya kaybeden adayın içini rahatlatmak için buna ihtiyaç vardı. “ dedi....



































