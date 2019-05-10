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Son Dakika! Binali Yıldırım: Köprüden Kaçak Geçişler Düzeltilecek

SON DAKİKA! BİNALİ YILDIRIM: KÖPRÜDEN KAÇAK GEÇİŞLER DÜZELTİLECEK

Son dakika! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçlarla ilgili konuşarak, “İBB ile konuştuk, düzeltilecek“ dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 17:10
Puan Ver : Son Dakika! Binali Yıldırım: Köprüden Kaçak Geçişler Düzeltilecek(8/10)4

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım 23 Haziran İstanbul seçimleri ve 15 Temmuz Şehitker Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, geçiş ihlalleri için kesilen cezaların düzeltileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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