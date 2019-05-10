Son dakika! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçlarla ilgili konuşarak, “İBB ile konuştuk, düzeltilecek“ dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım 23 Haziran İstanbul seçimleri ve 15 Temmuz Şehitker Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, geçiş ihlalleri için kesilen cezaların düzeltileceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada....