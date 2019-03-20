Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti. “Bosna Kasabı“ olarak bilinen Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

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