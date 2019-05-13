Son dakika! Çin, 1 Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile 25 arasında gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

ABD'nin Çin mallarına gümrük vergisi uygulama kararı sonrası Çin'den misilleme geldi. Çin, ABD malları için gümrük tarifeleri uygulama kararı aldı. Çin'den yapılan açıklamada, “1 Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile 25 arasında gümrük vergisi getirilecek....



































