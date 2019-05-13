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Son Dakika! Çin’den ABD’ye Vergi Misillemesi: Yüzde 5 ile 25 Arasında Gümrük Vergisi Getirilecek

SON DAKİKA! ÇİN’DEN ABD’YE VERGİ MİSİLLEMESİ: YÜZDE 5 İLE 25 ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLECEK

Son dakika! Çin, 1 Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile 25 arasında gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Tarih : 13 Mayıs 2019, 16:20
Puan Ver : Son Dakika! Çin’Den Abd’Ye Vergi Misillemesi: Yüzde 5 İle 25 Arasında Gümrük Vergisi Getirilecek(10/10)6

ABD'nin Çin mallarına gümrük vergisi uygulama kararı sonrası Çin'den misilleme geldi. Çin, ABD malları için gümrük tarifeleri uygulama kararı aldı. Çin'den yapılan açıklamada, “1 Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile 25 arasında gümrük vergisi getirilecek....

















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