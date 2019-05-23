Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. “Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. “ diyen Erdoğan, “Bu yıl içerisinde bu 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık....



































