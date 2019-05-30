SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARGI REFORMU PAKETİ’Nİ AÇIKLIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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